Herkules - kto zagra w aktorskim remake'u bajki Disneya? Jest lista nazwisk

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney

Reklama

Zgodnie doniesieniami zawsze niezawodnego Daniela Richtmana dowiadujemy się, jacy aktorzy są brani pod uwagę do filmu aktorskiego Hercules opartego na animacji Herkules z 1997 roku. Richtman opublikował je na swoim Patreonie. Kogo zobaczymy?

Herkules - kto zagra?

Według niego kandydatem Disneya do tytułowej roli herosa jest Taron Egerton, którego znamy z serii Kingsman oraz filmu Rocketman o Eltonie Johnie. Natomiast do roli Megary pod uwagę brana jest piosenkarka i aktorka Ariana Grande. Przed wybuchem strajku aktorów pracowała na planie Wicked: Part One. Trzecim nazwiskiem jest Danny DeVito, który miałby powrócić jako Phil. Podobno już rozmawiał o tym z twórcami. Był on głosem tej postaci w animowanym pierwowzorze.

Taron Egerton

Bracia Russo, znani z pracy w MCU, są producentami. Guy Ritchie (Aladyn) wyreżyseruje na podstawie scenariusza Dave'a Callahama.

Według zapowiedzi będzie to musical, ale jak mówił w wywiadzie Joe Russo, planują zrobić cos eksperymentalnego inspirowanego TikTokiem. Film nie ma daty premiery i pozostaje w zawieszeniu tak jak wszystkie projekty wstrzymane przez strajki aktorów i scenarzystów.