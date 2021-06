Hideo Kojima i Microsoft. Pierwsze informacje na temat gry japońskiego twórcy na konsole Xbox

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. youtube.com

Ostatnio głośno zrobiło się o Hideo Kojimie i to mimo tego, że japoński twórca... niczego oficjalnie nie zapowiedział. Internauci zaczęli jednak doszukiwać się wskazówek i dziwnych zbiegów okoliczności w kampanii marketingowej niezależnego horroru Abandoned. I chociaż wygląda na to, że to wszystko to tylko przypadek, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że Kojima rzeczywiście pracuje nad nowym tytułem, jednak jest on czymś zupełnie innym.

Niedawno pojawiły się doniesienia, że Kojima współpracuje z Microsoftem nad grą, która wykorzysta moc chmury. Teraz zaś branżowy insider SoulsHunts donosi, że gra legendarnego japońskiego twórcy będzie horrorem o epizodycznej strukturze. To właśnie podział na odcinki miał sprawić, że Sony nie było tym projektem zainteresowane i trafił on do giganta z Redmond.

https://twitter.com/SoulsHunts/status/1408710610041245700

Przypominamy, że ostatnią grą autorstwa Kojima Productions było Death Stranding z 2018 roku. Gra doczeka się też rozszerzonego wydania z podtytułem Director's Cut, które ma trafić "wkrótce" wyłącznie na konsole PlayStation 5.