Hideo Sakaki aresztowny pod zarzutem napaści seksualnej. To reżyser m.in. Disregarded People

fot. YouTube (New York Asian Film Festival)

Hideo Sakaki to japoński aktor i reżyser, który stworzył takie filmy jak Disregarded People z 2013 roku czy Black Tears z 2017 roku. To nie pierwsze oskarżenia wystosowane w kierunku znanego reżysera. Reżyser został aresztowany przez policję po wniesieniu oskarżenia o napaść seksualną przez jedną z kobiet, która pierwszy raz spotkała go w 2015 roku podczas warsztatów aktorskich. Do zdarzenia miało dojść rok później, w 2016 roku, w apartamencie w Minato Ward. Policja oskarża go o wykorzystanie swojej pozycji względem aspirującej aktorki, która miała wówczas ponad 20 lat. Kobieta już we wrześniu 2022 roku konsultowała się z prawnikiem odnośnie zdarzenia, a w czerwcu 2023 roku wniosła oficjalne oskarżenie.

Hideo Sakaki i poprzednie kontrowersje

Aktor i reżyser został oskarżony już wcześniej o niewłaściwe zachowanie. Dwa lata temu aktorka Midori Suiren wraz z innymi pracownikami wypowiedziała się w sprawie oskarżeń o przestępstwo na tle seksualnym, które spowodowało, że jego film Mitsugetsu został anulowany. Jego żona, Izumi, wniosła wówczas o rozwód.

Hideo Sakaki odniósł się do oskarżeń, które nazwał "fałszywymi". Aktualnie jest w rękach policji, która odwołała się do prokuratury.