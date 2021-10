Hit-Monkey - makak z Domu Pomysłów sieje zniszczenie. Nowy zwiastun animacji

fot. Hulu

Hulu opublikowało nowy zwiastun serialu Hit-Monkey Marvela, który pojawi się w serwisie streamingowym w listopadzie. Produkcja jest współtworzona i produkowana przez Josha Gordona i Willa Specka. Historia rozpocznie się od masowego mordu makaków japońskich. W rezultacie tych wydarzeń tytułowa postać połączy siły z duchem amerykańskiego zabójcy i wraz z nim zinfiltruje Yakuzę.

Producentem wykonawczym animowanej serii jest Joe Quesada. Stworzony przez scenarzystę Daniela Waya i artystę Dalibora Talajića Hit-Monkey zadebiutował w komiksach w kwietniu 2010 roku. Postać ta nie cieszy się jednak wśród fanów relatywnie dużą popularnością.

W obsadzie znaleźli się: Fred Tatasciore jako Hit-Monkey, Jason Sudeikis jako mentor Bruce, George Takei jako Shinji Yokohama, Olivia Munn jako Akiko, Ally Maki jako Haruka i Nobi Nakanishi jako Ito. Nowy zwiastun oferuje również spojrzenie na dwie dodatkowe postacie z komiksów Marvela pojawiające się w serialu Lady Bullseye i Fat Cobra. Zwiastun można obejrzeć poniżej.

Hit-Monkey zwiastun

Jak donosi Comicbook.com, reżyser M.O.D.O.K.'a (Jordan Blum) wypowiadał się, że widział urywki Hit-Monkey, podkreślając, iż "wygląda to niesamowicie".

Jestem podekscytowany, że ludzie będą mogli zobaczyć Hit-Monkey. Widziałem już znaczną część i wygląda to naprawdę niesamowicie. Konsultowałem się w sprawie innych programów, ponieważ moją ewentualną alternatywą miało być The Offenders, jeśli kiedykolwiek doszłoby to do skutku. To było naprawdę fajne. Każdy mógł zrobić coś swojego. Nie zmieniliśmy ani jednej rzeczy w naszym serialu. Myślę jednak, że warto dać producentom trochę swobody, aby odpowiednio stworzyć postacie i ich głos oraz nie martwić się zbytnio o to, jak to wszystko do siebie pasuje. To sprawiało mi największą trudność.

Premiera Hit-Monkey obędzie się 17 listopada 2021 roku na Hulu.