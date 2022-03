Hogwarts Legacy - ujawnienie złoczyńców w grze wywołało niemałe kontrowersje. O co poszło?

fot. WBIE

18 marca do sieci trafił pierwszy materiał z rozgrywki z nadchodzącej gry Hogwarts Legacy. To trwający około 15 minut gameplay, w którego trakcie zdradzono między innymi pierwsze szczegóły na temat fabuły i antagonistów: gracze staną do walki z goblinami organizującymi powstanie przeciw czarodziejom, a na jego czele stoi niejaki Ranrok. Decyzja ta nie przypadła do gustu niektórym fanom, którzy zaczęli doszukiwać się w tym drugiego dna. Zwracają oni uwagę na to, że gobliny po prostu walczą o swoje prawa, a przedstawieni są jako przebiegłe stworzenia i wyrachowani złoczyńcy, gotowi sprzymierzyć się z czarnoksiężnikami tylko po to, by osiągnąć swoje cele. To czarodzieje ich dyskryminują, traktują gorzej bez wyraźnych powodów: na przykład nie pozwalając im na korzystanie z różdżek.

https://twitter.com/Femboi_Canis/status/1504942140056809473

https://twitter.com/della_morte_/status/1504943854461632516

Co więcej, niektórzy doszukują się również motywu porywania dzieci przez gobliny (co miałoby być nawiązaniem do antysemickiej propagandy). To jednak jest kwestią sporną i na ten moment trudną do zweryfikowania. Przytaczany przez internautów jako dowód fragment wideo, prawdopodobnie odnosi się bowiem wyłącznie do postaci głównego bohatera lub bohaterki znajdujących się w kręgu zainteresowań złoczyńców z uwagi na władanie pradawną magią. Chodzi konkretnie o słowa padające w 5:35 minucie wideo z rozgrywką: "mówiłeś, że możesz dotrzeć do dziecka, gdy trafi ono do Hogsmeade".

https://twitter.com/della_morte_/status/1505244885577830414

Warto również przypomnieć, że już w przypadku filmów wizerunek goblinów wywoływał spore kontrowersje. Pojawiały się zarzuty o antysemityzm, bo wygląd i zachowanie tych istot porównywano do sposobu, w jaki przedstawiano Żydów w nazistowskich materiałach propagandowych.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.