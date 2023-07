Hollywoodzkie studia i platformy streamingowe rozważają rozwiązanie niektórych umów ze scenarzystami

materiały prasowe

Do rozwiązania niektórych umów ze scenarzystami miałoby dojść już 1 sierpnia. Umowy zostałyby zerwane na mocy klauzul dotyczących siły wyższej, co zostałoby powiązane z trwającym strajkiem SAG-AFTRA i WGA. Variety podaje, że decydenci mogą rozwiązać wiele kontraktów już w przyszłym tygodniu, a podaje takie informacje też wiele osób ze środowiska twórców i ich korporacyjnych odpowiedników.

Wiele z tych umów zostało zawieszonych zaledwie tydzień po rozpoczęciu strajku w maju przez producentów, czyli między innymi przez Amazon, HBO, Warner Bros. TV, NBCUniversal, Disney i CBS Studios. Strajk scenarzystów zbliża się jednak do 90-dniowego terminu, w którym pojawi się możliwość rozwiązania części umów w obliczu tzw. Act of God, czyli pojęcia siły wyższej. Termin ten odpowiada właśnie sytuacjom, na które nie da się przygotować.

Jak zauważyli liczni wtajemniczeni, umowy rozważane do rozwiązania dotyczą prawie wyłącznie telewizji. Źródła w czołowych agencjach reprezentujących scenarzystów powiedziały, że nie otrzymały żadnego oficjalnego powiadomienia dotyczącego rozwiązania umów z dniem 1 sierpnia, ale wiele z nich spodziewa się, że zaczną z czasem otrzymywać takie wiadomości.

Warto pamiętać, że w trakcie strajku większość umów jest zawieszonych, a bardziej radykalna forma zerwania, nie dotyczy wszystkich rodzajów. Umowy dla głównych twórców - na poziomie Ryana Murphy'ego, Shondy Rhimes, Taylora Sheridana czy Tylera Perry'ego - przewidują, że ich kontrakty nie mogą zostać zerwane, chyba że dane studio wprowadzi taką klauzulę dla wszystkich posiadanych przez siebie umów terminowych. Wspomniana "siła wyższa" nie działa przy większości obecnie zawieranych umów, ale tutaj dochodzi do tego inny wątek. Studia raczej nie będą chciały anulować wszystkich swoich umów, ponieważ mogłoby to oznaczać, że stracą niektórych twórców na rzecz konkurencji, kiedy skończy się strajk. Ponieważ umowy są zawieszane, to ten aspekt nie generuje strat u producentów i nie ma dużej potrzeby ich zrywania. Na razie więc sprawa może dotyczyć mniejszych twórców, ale dopiero za jakiś czas przekonamy się, jak rzeczywiście podchodzą do tego studia i platformy streamingowe.