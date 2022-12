Najlepsze świąteczne horrory wszech czasów. Od najsłabszych do najlepszych

fot. materiały prasowe

Rotten Tomatoes to serwis zbierający recenzje dziennikarzy i krytyków. Z racji tego, że wielkim krokiem nadchodzą święta Bożego Narodzenia, portal dokonał klasyfikacji świątecznych horrorów. W rankingu znalazły miejsce zarówno starsze, doskonale znane klasyki, jak i coraz to nowsze propozycje. Część z nich uzyskała tytuł "certyfikowanej świeżości", co oznacza, że filmy te otrzymały minimum 75% pozytywnych opinii. Serwis internetowy przy porządkowaniu zbioru kierował się następującymi kryteriami:

- "certyfikowana świeżość", czyli minimum 75% pozytywnych ocen,

- "świeży" - co najmniej 60% pozytywnych recenzji,

- "zgniły" - mniej niż 60% przychylnych głosów.

Na samym szczycie plasują się produkcje, które uzyskały status "certyfikowanej świeżości", natomiast na dole filmy z maksymalnym wynikiem 59%.

Najlepsze świąteczne horrory wszech czasów

Ranking zawiera 37 pozycji. Są to filmy docenione przez krytyków, a więc trzeba się przygotować, że nie tylko nos Rudolfa będzie skąpany w czerwieni. Zobaczcie sami, jakie horrory zajęły najwyższe pozycje.