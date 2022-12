Twórca Spirited Away i Księżniczki Mononoke powraca z fantasy na wielką skalę - jest data premiery How Do You Live?

Źródło: Studio Ghibli/@CBR (Twitter)

Hayao Miyazaki ma dla fanów zupełnie nowy film. Dziesięć lat po ogłoszeniu emerytury wybitny twórca i współzałożyciel Studia Ghibli zdecydował się podzielić się ze światem kolejną animacją. Choć szczegóły projektu są nieznane, to podano oficjalną datę premiery. Odbędzie się latem 2023 roku. Poniżej podaliśmy dokładne informacje i szczegóły filmu.

How Do You Live? - kiedy premiera animacji Studia Ghibli?

Nie będziemy musieli długo czekać - oficjalne konto Studia Ghibli opublikowało wpis na Twitterze, że premiera How Do You Live? odbędzie się 14 lipca 2023 roku w japońskich kinach. Wciąż nie wiadomo jednak, co z międzynarodowym debiutem. Zwykle dystrybucja filmów anime odbywa się z pewnym opóźnieniem, więc ciężko przewidzieć, czy w ogóle trafi na duży ekran poza granicami Japonii przed 2024 rokiem.

How Do You Live? - nowy film Hayao Miyazakiego

How Do You Live? to roboczy tytuł nowego filmu Hayao Miyazakiego. Jak można było przewidzieć, produkcja będzie opierać się na tradycyjnych technikach animacji. W wywiadzie dla The New York Times twórca opowiedział o projekcie. Będzie to adaptacja popularnej japońskiej powieści z 1937 roku o tym samym tytule autorstwa Yoshino Genzaburo. Toshio Suzuki, producent Studia Ghibli, w tej samej rozmowie opisał nadchodzącą produkcję jako fantasy na wielką skalę.

Książka opowiada o piętnastoletnim chłopcu, niewielkim na swój wiek i lubiącym psoty, który musi zmierzyć się ze śmiercią swojego ojca. Tematyka powieści skupia się między innymi na dorastaniu głównego bohatera. Nie wiadomo, na ile wierna oryginałowi będzie adaptacja, ponieważ Hayao Miyazaki zwykle inspiruje się materiałem źródłowym, zamiast odtwarzać go jeden do jednego.

Najlepsze animacje w historii wg Rotten Tomatoes. Disney vs. Ghibli

Przypominamy, że Studio Ghibli i Hayao Miyazaki dali widzom takie kultowe animacje jak Mój sąsiad Totoro, Spirited Away: W krainie Bogów, Księżniczka Mononoke, Ponyo i Ruchomy Zamek Hauru. Niedawno na Disney+ dostaliśmy też krótkometrażowy film Zen – Grogu And Dust Bunnies.

Poniżej znajdziecie zestawienie najlepszych filmów animowanych w historii wg Rotten Tomatoes. Pracownicy serwisu wzięli pod uwagę wydźwięk wszystkich opinii, trafianie na inne listy z serii "best of" i rozumiany subiektywnie "wpływ kulturowy". W pierwszej 100-tce pojawiły się nawet animacje, które na stronie nie uzyskały tzw. certyfikatu świeżości, czyli przynajmniej 60% pozytywnych recenzji.

Możecie sobie porównać zacięty pojedynek Studia Ghibli i Disneya w pierwszej trzydziestce.