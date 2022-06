Władca Pierścieni - serial nie chce konkurować z trylogią. Tak wygląda śnieżny troll

fot. materiały prasowe

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy jest promowany w magazynie Empire. Opublikowano zdjęcie śnieżnego trolla oraz wypowiedzi showrunnerów JD Payne'a oraz Patricka McKaya. W rozmowie padł temat porównań do trylogii Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona. Przyznają wprost: każdy, kto podchodzi do nakręcenia historii osadzonej w świecie Władcy Pierścieni, byłby w błędzie nie myśląc o tym, jakie rzeczy Jackson zrobił cudownie dobrze.

Dodają, że nie mają zamiaru serialem konkurować z filmami. Osadzenie historii w Drugiej Erze im w tym pomaga, bo historia rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z kinowych hitów, które osadzone są w Trzeciej Erze.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Władca Pierścieni kontra Gra o tron

Są świadomi, że Gra o tron wiele zmieniła w tym, jak ukazywane jest fantasy na ekranie i czego widzowie oczekują po takich serialach. A do tego w walce o widza konkurować będzie z Rodem smoka, czyli spin-offem Gry o tron. Ich celem w tym aspekcie było jednak co innego: powrót do materiału źródłowego. Zadawali sobie pytanie: co by Tolkien zrobił?

- Dla nas ważne było wejść głębiej w zrozumienie tego, co tworzymy niż martwienie się o tym, co inni robią - tłumaczą.

Dodają, że wiele konkurencyjnych seriali jest świetna w jednej rzeczy i używają porównania, że pięknie grają jedną oktawę. Według nich jednak Tolkien potrafił grać je wszystkie na fortepianie i miał tą różnorodność w sobie.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera we wrześniu 2022 roku na Amazon Prime Video.