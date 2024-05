Hugh Jackman jako Robin Hood. Powstaje mroczna wersja tej historii

fot. youtube / Variety

Jak donosi Deadline, Hugh Jackman oraz Jodie Comer (Obsesja Eve) zagrają główne role w filmie The Death of Robin Hood. Za sterami stanie Michael Sarnoski, który jest scenarzystą i reżyserem. Znamy go z produkcji Świnia, która przypomniała światu, że Nicolas Cage to jeden z najlepszych obecnie pracujących aktorów.

Robin Hood w mrocznej wersji

Czytamy, że będzie to mroczna interpretacja klasycznej historii o Robin Hoodzie. Fabuła osadzona jest w czasach, w których zawsze się rozgrywała jego opowieść. Tytułowy bohater musi zmagać się ze swoją przeszłością pełną zbrodni i morderstw. Jest on samotnikiem zniszczonym wojną, który zostaje śmiertelnie ranny. W takim stanie trafia do tajemniczej kobiety, która oferuje mu szansę na odkupienie win.

- To niesamowita okazja, by dokonać innowacji historii Robin Hooda, którą wszyscy znamy. Perfekcyjna obsada, która przeniesie scenariusz na ekran była kluczowa. Nie mogę być bardziej podekscytowany mając Hugh i Jodie, którzy ożywią to w mocny i znaczący sposób - mówi reżyser i scenarzysta.

Producenci Aaron Ryder i Andrew Swett zapowiadają, że to nie jest historia Robin Hooda, którą wszyscy znamy.

Zanim Sarnoski wyruszy na plan tego filmu, będzie promować produkcję A Quiet Place: Day One, która niedługo będzie mieć premierę w kinach