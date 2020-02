Hugh Jackman świętuje rozejm z Ryanem Reynoldsem. Zobacz zabawne wideo

Konflikty gwiazd Hollywood nie są czymś nowym. Jednak Hugh Jackman i Ryan Reynolds wprowadzili je na nowy poziom. Panowie stworzyli fałszywy konflikt między sobą po tym jak Ryan poprosił Australijczyka o powrót do roli Wolverine'a w filmie o Deadpoolu, a ten się nie zgodził. Od tamtego czasu aktorzy przenieśli swoją "wojnę" do mediów społecznościowych wrzucając zabawne materiały obrażając się nawzajem. Panowie w zeszłym roku postanowili jednak ogłosić "rozejm". Niedawno Jackman postanowił świętować z okazji pierwszej rocznicy zawieszenia konfliktu. Aktor wrzucił na swojego Twittera zabawne wideo, w którym "chwali" gin firmy Aviaton Gin, której Reynolds jest właścicielem. Materiał możecie obejrzeć poniżej. Reynolds jeszcze nie odpowiedział na to wideo, ale znając aktora niedługo to zrobi.

