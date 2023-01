Hugh Jackman grozi... kurczakom. Aktor o treningach do roli Wolverine'a w Deadpoolu 3

20th Century/Disney

Hugh Jackman w wywiadzie dla Who's Talking to Chris Wallace? zdradził, ile zajmie mu powrót do formy Wolverine'a. We wcześniejszych występach fani mogli zobaczyć imponującą muskulaturę superbohatera i wygląda na to, że i tym razem nie będzie inaczej. Aktor powiedział jednak, że z czasem nauczył się, że takiego procesu nie można przyspieszać i zamierza poświęcić całą swoją energię na trening.

Przypominamy, że Hugh Jackman powróci do roli Wolverine'a w 3. części Deadpoola. Wystąpi u boku Ryana Reynoldsa.

Tak Hugh Jackman wracał do roli Wolverine'a: kac, plaża i Ryan Reynolds pod jego domem

Hugh Jackman - ile zajmie mu powrót do formy Wolverine'a?

Zobaczcie, co powiedział Hugh Jackman o treningach do Deadpoola 3:

Nauczyłem się, że tego procesu nie można przyspieszać i wymaga to czasu. Więc mam sześć miesięcy od skończenia Broadway’s The Music Man do momentu rozpoczęcia zdjęć. I nie zamierzam w tym czasie robić nic innego. Będę spędzał czas z rodziną i trenował - to będzie moja praca na pełen etat przez następne sześć miesięcy.

Hugh Jackman grozi... kurczakom

Aktor dodał, że plusem występowania na Broadwayu, gdzie musi tańczyć i śpiewać, jest to że ciągle pozostaje w formie, więc to dobry początek.

Jestem w formie i jestem zdrowy. To dobry początek. I przepraszam, kurczaki. Przebiegnijcie się. Zacznijcie biec już teraz, bo idę po was!

Deadpool 3 - premiera 6 września 2024 roku w kinach.