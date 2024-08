Żółty kostium Wolverine'a z maską. Tak wyglądał Hugh Jackman na planie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel/20th Century Studios

W oficjalnej promocji filmu Deadpool & Wolverine nie pokazywano Hugh Jackmana w pełnym kostiumie z ikoniczną maską z komiksów. Przed premierą zdecydowano, że ta niespodzianka nie zostanie ujawniona i widzowie będą musieli zobaczyć to w kinie. Ostatecznie Hugh Jackman jest w kostiumie z maską w kulminacji widowiska przez jakieś 10 minut. A teraz twórcy wrzucają zdjęcia z planu, dzięki którym możemy zobaczyć, jak on wygląda. Nic w jego kostiumie nie było efektem komputerowym.

Hugh Jackman jako Wolverine

Zobaczcie dwie nowe fotki z planu:

Deadpool & Wolverine - zdjęcie z planu

Przypomnijmy, że z uwagi na prawie dwa tygodnia po premierze Deadpool & Wolverine, do sieci trafia coraz więcej oficjalnych materiałów spoilerowych. Na portalu jednak zamierzamy utrzymać embargo na spoilery do niedzieli 11 sierpnia. Do tej pory wszelkie informacje o tajemnicach, niespodziankach i innych spoilerowych rzeczach z filmu, nie będą otwarcie komunikowane na stronie głównej serwisu.

Deadpool & Wolverine jest wyświetlany na ekranach kin.