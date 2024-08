Hugh Jackman musiał zrobić ADR do walki z Deadpoolami. Który wariant Wolverine'a został wycięty z filmu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

ADR, czyli postsynchronizacja, polega na nagraniu i dodaniu ścieżki dźwiękowej do wcześniej nakręconego materiału filmowego. Jest to szczególnie przydatne w przypadku scen walki, kiedy aktorzy są dodatkowo nagrywani w studiu, aby sekwencja była bardziej realistyczna. W 2017 roku opublikowano klip z Hugh Jackmanem i jego ADR do filmu Logan: Wolverine. Siedem lat później, mamy powtórkę z rozrywki - Shawn Levy pokazał, jak aktor nagrywał wiele chrząknięć i ryków Wolverine'a walczącego z wariantami Deadpooli. Zobaczcie sami.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Shawn Levy (@slevydirect) ROZWIŃ ▼

Deadpool & Wolverine - kulisy sceny walki z wariantami Pyskatego Najemnika

Film jest pełen wyjątkowych momentów, ale widok tytułowych bohaterów walczących z wieloma Deadpoolami w jednym, krwawym ujęciu, jest niezapomniany. Szczególnie, gdy w tle leci Like a Prayer Madonny. Reżyser przyznał, że była to najbardziej skomplikowana sekwencja do nakręcenia.

- To w zasadzie najbardziej skomplikowane ujęcie, jakie kiedykolwiek robiłem, i to bardziej skomplikowane niż większość cięć, jakie zobaczymy w jakimkolwiek filmie. Przygotowywaliśmy się do tego przez dziewięć miesięcy, zaczynając od pomysłu z ekstatyczną symfonią przemocy i nastawieniem na Like a Prayer.

Jak opowiada Levy, tworzenie sceny zaczęło się od storyboardów, które zostały przekształcone w animację, aby stworzyć wstępną wizualizację. Jedną z kolejnych przeszkód było znalezienie pięćdziesięciu kaskaderów i opracowanie odpowiedniej choreografii.

fot. Marvel

Reżyser pochwalił również autora scenorysów, Jeremy'ego Simsera, za wymyślenie sekwencji z autobusem oraz szybami obryzganymi krwią. Z kolei Ryan Reynolds zaproponował, aby zakończyć tę epicką sekwencję bardzo niezdarnym upadkiem Deadpoola.

- Moglibyśmy to zakończyć chwałą superbohatera, ale to nie byłoby do końca w stylu Deadpoola.

Który wariant został wycięty z Deadpool & Wolverine?

Shawn Levy ujawnił, że miał być jeszcze jeden wariant Wolverine'a, ale pomysł ten upadł z uwagi na ograniczenia czasowe. Miał to był... faktyczny rosomak.

- Naprawdę chcieliśmy rosomaka, w sensie zwierzaka. Zmiażdżyłby Deadpoola. Jednak wpadliśmy na ten pomysł zbyt późno, aby zrobić przekonującego cyfrowego rosomaka. Ten pomysł jest w mojej tylnej kieszeni, gdybym potrzebował go do jakichkolwiek sequeli.

A jakie wersje Wolverine'a ostatecznie trafiły do filmu? Podsumowaliśmy to dla Was w poniższej galerii.