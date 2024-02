Pedro Pascal już wcześniej mógł wystąpić w produkcji Marvela. Wiemy, kogo miał zagrać

Pedro Pascal już oficjalnie dołączył do MCU jako ekranowy Reed Richards aka Mr. Fantastic - tę postać zobaczymy w filmie Fantastyczna Czwórka. Jak się jednak okazuje, chilijski aktor mógł już znacznie wcześniej wystąpić w produkcji Marvela i to w uważanym za jedną z najlepszych z nich serialu Daredevil. W zaprezentowanym na YouTubie materiale z cyklu "SAG-AFTRA Foundation Conversations" aktor zdradził nawet, o jaką rolę się starał:

Dostałem rolę w Narcos z powodu Gry o tron - oni byli zszokowani faktem, że jestem w ogóle dostępny, bo jeszcze nie pokazano sceny śmierci (Pascal mówi o pojedynku Oberyna z Górą w GoT - przyp. aut.). Tak, to było z mojej strony wielkie wyznanie. Brałem udział w castingu do, ale wybrano kogoś innego. Później okazało się, że ta osoba nie może zagrać. W tamtym czasie wciąż emitowano 4. sezon Gry o tron; gdy ta osoba wypadła, ja szedłem na przesłuchanie do Daredevila od Marvela. To była jakaś postać drugoplanowa, wiesz, "postać numer sześć". Był prawnikiem, nie pamiętam nazwiska... Miałem odbyć testy przed kamerą, ale ostatecznie zaproponowano mi rolę w Narcos. To wszystko było jak walka Netfliksa z Netfliksem.