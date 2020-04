Hulk jest fanem kultowego serialu sci-fi. Nie zagniesz go nawet w cytatach

Hulk w komiksach Marvela pokazywał się nam już z różnych stron, ale chyba mało kto pamięta, że w swojej historii dotarł on także tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek - przynajmniej przed ekranem telewizora. W jednej z dawnych opowieści przedstawiono go bowiem jako wielkiego fana kultowego serialu sci-fi; chodzi tu o oryginalną serię Star Trek z lat 60. Zielony Goliat jest jej tak zapalonym miłośnikiem, że bez problemu potrafi łączyć cytaty z poszczególnymi odcinkami...

O takim obrocie spraw dowiedzieliśmy się z wydawanej w latach 70. serii Damage Control, która opowiadała o organizacji zajmującej się naprawianiem szkód powstałych w wyniku działania superbohaterów. W trzeciej odsłonie cyklu członkowie grupy otrzymywali wiadomości o miejscach, w których dopiero dojdzie do katastrofy - jeden z dzwoniących kazał im więc stawić się na stadionie New York Yankees.

W tej samej historii pojawił się także Hulk, przy czym tej wersji herosa bliżej było raczej do Profesora Hulka z MCU - Zielony Goliat charakteryzował się dużą inteligencją i luźnym podejściem do rzeczywistości. Pracownicy Damage Control i tak bali się jednak o to, że udający się wraz z nimi na stadion Hulk może faktycznie doprowadzić do zniszczeń. Sęk w tym, że bohatera interesowało wyłącznie obejrzenie meczu Jankesów. Przynajmniej początkowo...

Pod koniec pojedynku na stadion przybyli bowiem również członkowie New Warriors, którzy niemal od razu zaczęli szukać zwady z Zielonym Goliatem. Jeden z członków Damage Control próbował uspokoić sytuację; w tym celu posłużył się... cytatami kapitana Kirka ze Star Treka. Jak zareagował na to Hulk? Zastanawiał się nad odcinkiem, z którego pochodzą te słowa.

Na tym jednak nie koniec. Do dyskusji włączyli się także inni z New Warriors, by następnie wraz z Zielonym Goliatem długo deliberować nad poszczególnymi odcinkami (te ulubione Hulka to The Enemy Within i City on the Edge of Forever), postaciami i faktem, że w Star Treku... pokazuje się za mało bijatyk. Debata rozciągnęła się na dobrych kilka stron komiksu. Ostatecznie Hulk i New Warriors rozeszli się w pokoju; pierwszy z nich został nawet zaproszony na odbywający się w najbliższy weekend zlot fanów serii.

Źródło: Marvel