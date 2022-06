Huuuge posadzi 15000 drzew. To efekt działań w ramach inicjatywy Green Game Jam

fot. Huuuge

Firma Huuuge, a konkretnie ich produkcja mobilna Traffic Puzzle i jej użytkownicy, mieli swój wkład przy zasadzeniu ponad 15 tysięcy drzew. Jest to efekt inicjatywy Green Game Jam, która corocznie organizowana jest przez stowarzyszenie Playing for the Planet Alliance zajmujące się wspieraniem proekologicznych działań w branży gamingowej. Tegoroczna odsłona wydarzenia skupiała się na ponownych zalesieniach.

W grze Traffic Puzzle wprowadzono dwudniowe wydarzenie o nazwie "Let’s Plant", w ramach którego użytkownicy przyczyniali się do zakupu sadzonek przez twórców. Ostatecznie dzięki zaangażowaniu społeczności, producent i wydawca przeznaczył środki na zasadzenie 15 tysięcy drzew.

Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do tak rozpoznawalnej inicjatywy, jaką jest Green Game Jam. Jest to świetna okazja na pokazanie siły, jaka drzemie w naszej branży, a która w połączeniu z charakterystyczną dla nas kreatywnością przełoży się na zwiększanie świadomości ekologicznej wśród graczy - powiedziała Katarzyna Marques David, Product Marketing Manager w Huuuge.

