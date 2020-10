Hyundai zaprojektował pojazd, który porusza się jak AT-AT

Źródło: Hyundai

Inżynierowie z koncernu motoryzacyjnego Hyundai wyszli z założenia, że współczesne pojazdy naziemne nie są w pełni przystosowane do poruszania się w trudnym terenie. Nawet jeśli dysponują silnikiem o ogromnej mocy oraz ogromnymi kołami, nie będą w stanie poruszać się np. po stromych urwiskach.

Odpowiedzią na ten problem miał być Elevate, pojazd koncepcyjny zaprezentowany podczas targów Consumer Electronics Show w 2019 roku. Wyróżniał się na tle klasycznych aut terenowych nietypową konstrukcją – nadwozie wyposażono w cztery ramiona, na których osadzono układ napędowy. W umiarkowanie uciążliwym terenie Elevate miał korzystać z kół, a kiedy te nie radziłyby sobie z trudnym podłożem bądź stromymi wzniesieniami, maszyna miała unosić się na tych mechanicznych ramionach i kroczyć przez przeszkody niczym AT-AT z Gwiezdnych wojen.

Film zaprezentowany podczas targów wyglądał jak projekt stworzony wyłącznie po to, aby inżynierowie mogli popuścić wodze fantazji i zarysować wizję futurystycznej motoryzacji. Jak się jednak okazuje, Elevate może nie zakończyć swojego żywota na desce kreślarskiej.

Dziennikarze serwisu Detroit News poinformowali bowiem, że Hyundai planuje otworzyć nowy oddział w San Francisco Bay Area, który skupiłby się na opracowywaniu pojazdów Ultimate Mobility Vehicles pokroju Elevate, przeznaczonych do przemieszczania się w po ekstremalnie trudnym terenie. Finalny produkt mógłby posłużyć zarówno do ratowania ofiar trzęsień ziemi, jak i ułatwienia życia osobom niepełnosprawnym – dzięki kołom na wysięgniku byłby w stanie przysunąć się pod drzwi wejściowe, abyśmy nie musieli schodzić do auta po schodach.

Hyundai Elevate

Nie można także wykluczyć, że w przyszłości pojazdy tego typu posłużą do eksploracji Księżyca czy Marsa, jednak są to plany bardzo dalekosiężne. Choć firma zdaje się żywo interesować wdrożeniem do użytku w pełni funkcjonalnego pojazdu bazującego na Elevate, na razie nie podano nawet przybliżonych ram czasowych realizacji projektu.