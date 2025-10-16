fot. materiały prasowe

Pojawił się zwiastun amerykańskiego thrillera akcji Ice Fall, który ukaże się w dystrybucji cyfrowej jeszcze w tym roku.

Ice Fall - zwiastun

Ice Fall - fabuła, obsada, data premiery

Film opowiada o młodym rdzennym Amerykaninie, pracującym jako strażnik leśny. Pojmuje on znanego kłusownika i odkrywa, że mężczyzna zna lokalizację samolotu z milionami dolarów na pokładzie, który rozbił się w zamarzniętym jeziorze.

W obsadzie znaleźli się: Danny Huston, Joel Kinnaman, Graham Greene, Frida Gustavsson oraz DeVaughn Nixon. Warto wspomnieć, że film jest ostatnim występem na ekranie zmarłego we wrześniu tego roku kanadyjskiego aktora Grahama Greene'a, przez co dedykowany jest jego pamięci. Reżyserem produkcji jest Stefan Ruzowitzky, zaś autorami scenariusza - George Mahaffey oraz Steve Isles.

Premiera online w Stanach Zjednoczonych została zaplanowana na 4 listopada. Nie mamy żadnych informacji odnośnie daty premiery w Polsce.