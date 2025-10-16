Reklama
John Kinnaman kontra skarb zamrożonego jeziora. Zwiastun filmu Ice Fall

Pojawił się zwiastun osadzonego w zimowej scenerii thrillera akcji Ice Fall. W roli głównej pojawił się Joel Kinnaman​, znany m.in. z Legiona Samobójców.
Oliwia Garczyńska
Tagi:  ice fall 
zwiastun
Ice Fall fot. materiały prasowe
Pojawił się zwiastun amerykańskiego thrillera akcji Ice Fall, który ukaże się w dystrybucji cyfrowej jeszcze w tym roku. 

Ice Fall - zwiastun

Amazon tworzy serial kryminalny Bishop. Joel Kinnaman wcieli się w detektywa

Ice Fall - fabuła, obsada, data premiery

Film opowiada o młodym rdzennym Amerykaninie, pracującym jako strażnik leśny. Pojmuje on znanego kłusownika i odkrywa, że mężczyzna zna lokalizację samolotu z milionami dolarów na pokładzie, który rozbił się w zamarzniętym jeziorze.

W obsadzie znaleźli się: Danny Huston, Joel Kinnaman, Graham Greene, Frida Gustavsson oraz DeVaughn Nixon. Warto wspomnieć, że film jest ostatnim występem na ekranie zmarłego we wrześniu tego roku kanadyjskiego aktora Grahama Greene'a, przez co dedykowany jest jego pamięci. Reżyserem produkcji jest Stefan Ruzowitzky, zaś autorami scenariusza - George Mahaffey oraz Steve Isles.

Premiera online w Stanach Zjednoczonych została zaplanowana na 4 listopada. Nie mamy żadnych informacji odnośnie daty premiery w Polsce. 

Źródło: firstshowingnet

