Idol - zwiastun i data premiery. To będzie najbardziej kontrowersyjny serial roku

fot. materiały prasowe

Idol to serial, o którym mówi się wiele niepokojących rzeczy. Informacje, które wyciekły o rzeczach z planu mroziły krew w żyłach. Czy to po prostu dziwna wizja artystyczna, czy przekroczono wszelkie granice tworząc rape fantasy? Za sterami stoi Sam Levinson, twórca hitu Euforia, więc widzowie wiedzą, że to człowiek, który nie raz przekracza granice w opowiadanych historiach.

Idol - zwiastun

Idol - o czym jest serial?

Jocelyn (Lily-Rose Depp), która z powodu załamania nerwowego musiała przerwać ostatnią trasę koncertową, postanawia upomnieć się o należny jej tytuł największej i najseksowniejszej gwiazdy pop w Ameryce. Jej pasje rozpala na nowo Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), impresario z nocnego klubu o mrocznej przeszłości. Czy miłosne przebudzenie pozwoli jej wspiąć się na wyżyny czy może sprawi, że odkryje najciemniejsze zakamarki własnej duszy?

W obsadzie są Abel “The Weeknd” Tesfaye, Lily-Rose Depp, Troye Sivan, Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son i Hank Azaria.

Idol - premiera 5 czerwca 2023 roku w HBO Max. Wcześniej premierowy odcinek zostanie pokazany na festiwalu w Cannes.