Lost: Zagubieni - Idris Elba odrzucił rolę w serialu. Aktor wyjaśnił swoją decyzję

fot. materiały prasowe

Idris Elba to brytyjski aktor, który podczas swojej kariery wystąpił w wielu amerykańskich produkcjach. Dużą sławę przyniosła mu rola Russella "Stringer" Bella w serialu Prawo ulicy, w którym grał w latach 2002-2004. W podcaście That Peter Crouch aktor wrócił myślami do czasu, gdy otrzymał główną rolę w kryminalnym serialu Luther. Powiedział, że osoba, która teraz stoi na czele Apple TV+, ale wtedy pracowała w BBC, wysłała mu scenariusz do nowej produkcji. Elba przyznał, że w tamtym czasie jego kariera rozwijała się dobrze po występie w Prawie ulicy i mógł wybierać, gdzie chce zagrać.

Pamiętam, że przeczytałem ten scenariusz - był to sześcioodcinkowy serial telewizyjny dla BBC w Anglia i wszyscy mówili: "Jesteś pewien, że chcesz wrócić do domu i to zrobić?" i pomyślałem: "To zmieni moje życie" i tak się stało.

Luther opowiada o pracującym w londyńskiej jednostce zajmującej się poważnymi przestępstwami detektywie Johnie Lutherze, który jest ofiarnym policjantem, doskonałym śledczym i błyskotliwym geniuszem. Rozwiązywanie kryminalnych spraw jest jego obsesją, dlatego bywa brutalny i niebezpieczny. Bohater toczy psychologiczne pojedynki z przestępcami. Jego praca jest jak potyczka myśliwego ze zwierzyną, drapieżnika z ofiarą. Gdy stawka staje się coraz wyższa, detektyw coraz bardziej osobiście się angażuje w sprawy, a jego samotnicze nawyki doprowadzają go na skraj przepaści.

Fot. BBC (Luther)

Aktor dodał, że miał szansę wystąpić w kultowym serialu Zagubieni, który bił rekordy popularności w USA, ale też na całym świecie.

W tym samym czasie, gdy otrzymałem propozycję zagrania w Lutherze, zaproponowano mi rolę w serialu Lost: Zagubieni. To miała być gościnna rola, a w tamtym czasie Lost: Zagubieni był największym serialem na świecie, a ja pomyślałem:„ Mmmm, nie, jest dobrze - wracam do Wielkiej Brytanii, gdzie będzie mniejsza widownia, ale nikt wcześniej nie widział takiej postaci".

Elba dostał w 2012 roku Złotego Globa za pierwszoplanową rolę w tym serialu. A już 16 czerwca zobaczymy go w najnowszej produkcji od Netflixa - Tyler Rake 2.

fot. Netflix // Idris Elba w Tyler Rake 2