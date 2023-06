Tyler Rake 2 - Chris Hemsworth był przerażony jednym popisem kaskaderskim

fot. materiały prasowe

Chris Hemsworth udziela wywiadów promujących film akcji Tyler Rake 2, w którym aktor bierze udział w szalonych popisach kaskaderskich. W rozmowie z Associated Press wyjawił, że jedna z nich była dla niego dość przerażająca.

Tyler Rake 2 - sceny kaskaderskie

Hemsworth nawiązuje do popisu kaskaderskiego, który kręcili na dachu pędzącego pociągu. W tej scenie bardzo blisko niego przemieszczał się helikopter, który następnie... wylądował na dachu tegoż pociągu, wysadzając zastępy wrogów Tylera Rake'a.

- Praca przy takich scenach zawsze jest związana z ryzykiem. Ta, która najbardziej mnie przeraziła, była kręcona na dachu pociągu jadącego z prędkością 60 kilometrów na godzinę, obok którego do tyłu leciał helikopter w odległości 6 metrów ode mnie, a Sam był pośrodku tego z kamerą i wszystko kręcił. Praca przy filmie jest pełna takich sytuacji, ale to właśnie daje widzom autentyczność i prawdziwą adrenalinę, która różni się od tego, gdy kręcisz na tle zielonego ekranu i wszystko jest dodawane w postprodukcji. To jest prawdziwe. Wylewamy pot, jesteśmy niepewni, zdenerwowani i przytłoczeni, a to kamera wyłapuje.

Tyler Rake 2 - premiera 16 czerwca w Netflixie.