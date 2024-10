Idris Elba przeprowadzi się do Afryki. Ma ambitne, dziesięcioletnie plany

fot. materiały prasowe

Idris Elba to brytyjski aktor, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Chociaż sam urodził się w Londynie, to jego ojciec pochodzi z Sierra Leone, a matka z Ghany. Aktor jest bardzo mocno przywiązany do całego afrykańskiego kontynentu i opowiedział o swoich ambitnych planach na przyszłość w związku z nim.

Idris Elba przeprowadzi się do Afryki

Idris Elba chce zamieszkać w Afryce i pomóc w budowaniu tamtejszego rynku filmowego. Kiedy to zrobi? Podał przybliżoną datę:

Myślę, że przeprowadzę się w ciągu następnych pięciu, dziesięciu lat, jeśli Bóg pozwoli. Będę wspierać przemysł filmowy. To proces dziesięcioletni, którego nie będę w stanie robić zza oceanu. Muszę być w danym kraju na kontynencie. Będę mieszkać w Akrze, Freetown, na Zanzibarze. Będę próbować mieszkać tam, gdzie opowiadają historie. To naprawdę ważne.

Aktor planuje założyć studio filmowe właśnie w Akrze, stolicy Ghany, ale też na Zanzibarze. Przyznał, że w tym pierwszy miejscu chciałby kiedyś nakręcić własny film.

Gdy oglądasz jakikolwiek film, który ma cokolwiek wspólnego z Afryką, to widzisz tylko ciągłą wojnę, czasy naszego niewolnictwa, traumy, kolonizacje. A kiedy przyjeżdżasz faktycznie do Afryki, to jest zupełnie inaczej. Dlatego to bardzo ważne, żeby opowiadać historie o naszych tradycjach, kulturach, językach i różnicach między nimi. Pozostali o tym nie wiedzą. Musimy zainwestować w nasze opowiadanie historii, bo kiedy widzicie mnie na ekranie, to widzicie też małą cząstkę samych siebie.