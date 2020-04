Igrzyska śmierci - powstanie filmowy prequel serii!

Lionsgate zakupiło prawa do ekranizacji powieści The Ballad of Songbirds and Snake, będącej prequelem serii Igrzyska śmierci. Autorką książki jest Suzanne Collins, która odpowiadała również za oryginalną trylogię. Studio oficjalnie ogłosiło, że projekt znajduje się w fazie rozwoju. Dla przypomnienia Lionsgate odpowiadało za cztery filmy oparte na literackiej, oryginalnej trylogii. Za kamerą stanie Francis Lawrence, reżyser trzech filmów z cyklu, a scenariusz napisze sama Collins do spółki z Michaelem Arndtem.

Bohaterem powieściowego prequelu, który ukaże się w USA 19 maja, jest 18-letni Coriolanus Snow, człowiek, którego znamy z oryginalnej trylogii jako bezwzględnego Prezydenta Panem. Choć jego rodzina znalazła się w trudnej sytuacji, widzi szansę na zmianę, gdy zostanie wybrany mentorem dziesiątych Głodowych Igrzysk. Jednak te nadzieje zostaną szybko rozwiane. Dla przypomnienia oryginalna trylogia dzieje się w państwie Panem, w którym co roku organizowane są tak zwane Głodowe Igrzyska, w których osoby wylosowane z 13 Dystryktów są zmuszone do walki na śmierć i życie, aż zostanie tylko jeden zwycięzca.