Iluminacje: Alan Moore w nietypowej formie. Premiera zbioru opowiadań w listopadzie

Alana Moore'a nie trzeba nikomu przedstawiać. Serie takie jak Strażnicy, Potwór z bagien czy Liga Niezwykłych Dżentelmenów już na zawsze wpisały się w historię popkultury. Angielski twórca nie ogranicza się jednakże wyłącznie od tworzenia komiksów - jest autorem także prozy, choć ten aspekt jego twórczości jest mniej znany w Polsce. Ma szansę się to zmienić, bo niebawem do naszych księgarń trafi zbiór Iluminacje.

Echa to imprint wydawnictwa Czarna Owca. Jak sami o sobie piszą, chcą w jego ramach wydawać wydarzenia literackie. Starannie wyselekcjonowane publikacje ukazują się sezonami – od października do maja. Do tej pory ukazały się m.in. powieści Czarny lampart, czerwony wilk, Latarnicy, Ile z gór tych złota czy Nasza część nocy. Iluminacje otwierają nowy sezon w Echach.

Iluminacje ukażą się już 8 listopada.

Iluminacje - opis i okładka książki

W swoim pierwszym zbiorze opowiadań, obejmującym ponad czterdzieści lat pracy, Alan Moore przedstawia serię szalenie różnych, ale równie niezapomnianych postaci, które odkrywają – a nawet niszczą i tworzą – niezbadane zakamarki egzystencji.

Konkubiny w fantastycznym domu rozkoszy i tragiczna historia miłosna. Paranormalna grupa badawcza zinfiltrowana przez jedną z nieziemskich istot, które chce zbadać. Surrealistyczna, kafkowska historia głównych graczy przemysłu komiksowego na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu pięciu lat. Pierwsze dni apokalipsy i specjalistka od prawa, która musi posprzątać ten bałagan. Duchy i stworzenia z innego świata, a także przygody mózgów Boltzmanna – i wiele innych.

Iluminacje to seria błyskotliwych, zaskakujących opowieści, które ujawniają pełną moc wyobraźni i magii, jak również dogłębną znajomość ludzkiej natury.

Alan Moore - o autorze

Alan Moore (ur. 1953) jest angielskim pisarzem uznawanym powszechnie za najlepszego i najbardziej inspirującego scenarzystę w historii komiksu. Jego nowatorskie dzieła to między innymi Top 10, Prosto z piekła, Zagubione dziewczęta i Liga Niezwykłych Dżentelmenów. Moore jest także autorem komiksów Strażnicy i V jak Vendetta (oba zostały zekranizowane), Sagi o potworze z bagien, Zabójczego żartu (uznawanego za jedną z najlepszych opowieści o Jokerze) oraz bestsellerowego Jerusalem. Wielokrotnie nagradzany, otrzymał między innymi: British Eagle Awards for Best Comics Writer (1982 i 1983), Internation Horror Guild Award (1995), Hugo Award (1988), Locus Poll Award (1988), Bram Stoker Award (2000). Urodził się w Northampton i się z niego do dziś nie wyprowadził.