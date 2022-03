Immortal X-Men - oto początek nowej ery mutantów

Marvel Comics

Marvel Comics udostępniło zapowiedź nowej serii Immortal X-Men#1, autorstwa scenarzysty Kierona Gillena i rysownika Lucasa Wernecka. Na materiałach widzimy nie tylko okładki, ale też scenę z komiksu, w której Irene Adler/Destiny zbliża się do Nathaniela Essexa/Mister Sinistera, siedzącego w parku na ławce w Paryżu, tuż po zakończeniu I Wojny Światowej. Destiny zaczyna rozmawiać z Essexem i informuje go o zbliżającej się wojnie. Destiny szepcze do ucha rozmówcy słowa, które wyraźnie go zaskakują. Sekwencja przypomina tę z Powers of X #1 z 2019 roku, kiedy to Moira MacTaggert podchodzi do Charlesa Xaviera siedzącego na ławce. Widoczne podobieństwo może sugerować, że nadchodzące wydarzenia odmienią życie mutantów.

Historia Immortal X-Men skoncentruje się na członkach rady z Krakoa, zwaśnionych obozach, dramatach z tym związanych i polityce, która dotyczy walki o władzę nad narodem mutantów. Nowa seria jest ściśle powiązana z Destiny of X. Poniżej możecie zobaczyć okładki oraz plansze z pierwszego numeru:

Immortal X-Men #1 - plansza

Premiera komiksu 30 marca w USA.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.