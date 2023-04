Immortals of Aveum z pierwszym zwiastunem rozgrywki. FPS z magią zamiast broni palnej

fot. EA Originals

Firmy EA Originals i Ascendant Studios opublikowały w sieci nowy zwiastun Immortals of Aveum. W materiale zawarto ponad 6 minut rozgrywki z tej nietypowej strzelanki, w której gracze będą walczyć z przeważającymi siłami wroga korzystając z magicznych zaklęć, a nie broni palnej.

W wideo możemy zapoznać się z trzema rodzajami magii: Siły, Życia oraz Chaosu, a także zróżnicowanymi czarami. Podczas zabawy będzie można w pełni spersonalizować zabawę i dostosować ją do swoich potrzeb korzystając z kilku elementów wyposażenia w postaci totemów, pierścieni oraz pieczęci.

Immortals of Aveum powstaje na silniku Unreal Engine 5.1 i wykorzysta najnowsze technologie, takie jak Lumen oraz Nanite. O tym, czy przełoży się to na satysfakcjonującą rozgrywkę przekonamy się już 20 lipca tego roku, bo to właśnie wtedy dzieło Ascendant Studios trafi na PC (Steam, EA Play i Epic Games Store) oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X.