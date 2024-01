In The Know - zwiastun serialu animowanego dla dorosłych. Za sterami twórca Doliny Krzemowej

fot. materiały prasowe

In the Know to serial animowany dla dorosłych tworzony dla amerykańskiej platformy Peacock. Łączy on animację poklatkową z aktorskimi wywiadami z gwiazdami występującymi gościnnie w rolach epizodycznych. Wśród nich są między innymi takie osoby jak Kaia Gerber, Ken Burns, Finn Wolfhard, Norah Jones, Mike Tyson, Hugh Laurie oraz Jorge Masvisdal.

In The Know - zwiastun

In The Know - szczegóły

Za sterami serialu stoją Mike Judge, twórca Beavisa i Buttheada oraz hitu Dolina Krzemowa oraz aktor Zach Woods, znany także z Doliny Krzemowej - on też gra tutaj główną rolę. W roli twórcy wspomaga ich Brandon Gardner. Woods i Gardner są współshowrunnerami.

W obsadzie dubbingu postaci animowanych są Zach Woods, Mike Judge, Caitlin Reilly, Charlie Bushnell, J. Smith Cameron i Carl Tart.

Historia jest parodią radia publicznego. Bohaterem jest trzeci najpopularniejszych radiowej w kraju, który przeprowadza wywiady z gościnnymi gwiazdami.

In The Know - premiera w USA odbędzie się 25 stycznia 2024 roku. Nie wiadomo, kiedy serial obejrzymy w Polsce.