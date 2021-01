In With The Devil - nowy serial Apple TV+. Paul Walter Hauser i Taron Egerton w obsadzie

fot. materiały prasowe

Apple TV+ zamówiło sześcioczęściową serię In With The Devil na podstawie książki Jamesa Keene'a o tym samym tytule. Produkcja będzie adaptacją prawdziwych więziennych wspomnień autora i opowie o szansie na odkupienie, jaką dostał skazaniec. W rolę Keene'a wcieli się Taron Egerton, zaś Paul Walter Hauser wystąpi w roli podejrzanego seryjnego mordercy. Michaël R. Roskam wyreżyseruje film, zaś Dennis Lehane jest scenarzystą serii.

Pochodzący z Chicago James Keene był wschodzącą gwiazdą footballu, lecz kilka złych wyborów sprawiło, iż został skazany na 10 lat więzienia bez szansy na wcześniejsze zwolnienie. Prokurator, który wsadził go za kratki, dał mu jednak szansę na wyjście z zakładu i odkupienie. Zadanie nie było jednak łatwe. James Keene miał zbliżyć się do Larry'ego Halla, zatrzymanego za uprowadzenie i zabicie piętnastolatki seryjnego mordercy, który mógł wyjść z więzienia po apelacji. Keene miał na tyle zaprzyjaźnić się z Hallem, by ten przyznał się do popełnienia dwóch morderstw.

In With The Devil zostanie nakręcone w Nowym Orleanie.