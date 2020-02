Indiana Jones 5 - kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu?

Indiana Jones 5 to kontynuacja kultowej serii o losach archeologa-awanturnika. To projekt, o którym mówi się w Hollywood już od 2016 roku. Początkowo widowisko miało trafić do kin w tym roku, jednak jakiś czas temu Disney przeniósł datę premiery filmu na 10 lipca 2021 roku. W niedawnym wywiadzie gwiazda produkcji, Harrison Ford zdradził, że rozpocznie pracę na planie projektu za około dwa miesiące. Zatem możemy spodziewać się, że ekipa filmu wejdzie na plan w kwietniu. Zdjęcia mają być kręcone w Londynie.

Za kamerą powróci twórca wszystkich, dotychczasowych części serii, Steven Spielberg. Nad scenariuszem do projektu pracuje David Koepp. Według portalu ComicBook producenci odrzucili wersję skryptu autorstwa Jona Kasdana, która ponoć miała dotyczyć intrygi związanej ze Złotym Pociągiem z Wałbrzycha. Na razie nie wiadomo, kto oprócz Forda pojawi się w obsadzie widowiska.