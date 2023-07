Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - sceny walk pod czujnym nadzorem. Jak zadbano o ich autentyzm?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Lucasfilm/Disney

Paul Biddiss to osoba nadzorująca sceny bitewne w filmie Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, która podobną rolę odgrywała przy produkcjach Flash, Wonder Woman czy 1917. Tym razem musiał koordynować pracę ponad 300 statystów, którzy wystąpili jako żołnierze w dwóch różnych przedziałach czasowych. Brali udział w scenach akcji z nazistami oraz tych rozgrywających się w starożytności podczas oblężenia Syrakuz.

Biddiss odpowiadał za batalistyczne aspekty scen. Szkolił statystów, jak mają się poruszać oraz doradzał przy wyborze broni, kostiumów (przy współpracy z projektantką Joanną Johnston) oraz strategii bitew. Pomagał też przy castingu statystów i aktorów, którzy zagraliby nazistowskich żołnierzy, wysoko postawionych oficerów oraz sprostaliby fizycznie wymagającym scenom walk. Podzielił ich na małe grupy, którym przekazywał, co mogą robić, a czego nie, aby zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią. To efekt tragicznego wypadku na planie filmu Rust, gdzie śmierć poniosła Halyna Hutchins. W Wielkiej Brytanii, gdzie odbywały się zdjęcia do Indiany Jonesa 5, obowiązują surowsze zasady związane z bronią, nawet jeśli jest to replika. Biddiss wyjaśnił:

Omawialiśmy podstawy, które obejmują upewnienie się, że broń nigdy nie zostaje pozostawiona bez nadzoru, nie wolno z niej nigdy celować oraz trzymać palca na spuście.

Biddiss nauczył statystów, jak niemieccy żołnierze powinni się poruszać podczas marszu, biegu i salutowania z bronią. Podczas kręcenia scen sprawdzał na monitorze, czy akcja wygląda autentycznie i służy fabule.

Fot. Materiały prasowe

W filmie zobaczyliśmy niemieckie pistolety maszynowe, które często pojawiały się we franczyzie. Ale tutaj kluczową bronią okazały się działa przeciwlotnicze. Biddis podkreślił, że w rzeczywistości nie wystrzelono żadnych ślepych nabojów ani nie strzelano z broni palnej wymagającej pozwolenia, dlatego wszystko było bardzo bezpieczne. Z kolei przy scenach oblężenia musiał nauczyć statystów posługiwania się rzymskim mieczem (gladius).

Wyszkoliłem ich, jak używać scutum, tarczy i włóczni. Dyskutowaliśmy o tym i trenowaliśmy różne taktyki, których mogliby użyć.

Scutum to podłużna tarcza piechoty rzymskiej. Koordynator miał okazję przez krótki czas pracować z Harrisonem Fordem oraz Madsem Mikkelsenem. Nie miało to nic wspólnego z bronią, lecz z zachowaniem podczas pojmania.

Obecnie Biddiss pracuje nad Gladiatorem 2, gdzie pełni podobną rolę.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - plakaty i zdjęcia