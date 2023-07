Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - reżyser rozważał inne zakończenie. Dlaczego wybrał inaczej?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Lucasfilm

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to ostatnia część przygód tytułowego bohatera, w którego ponownie wcielił się Harrison Ford. W nowej odsłonie Indy wraz ze swoją chrześnicą (Phoebe Waller-Bridge) i młodym pomocnikiem (Ethann Isidore) starają się powstrzymać nazistów na czele z Jürgenem Vollerem (Mads Mikkelsen) przed zdobyciem artefaktu umożliwiającego podróż w czasie.

W finale filmu bohaterowie nie cofnęli się w czasie do nazistowskich Niemiec, gdzie Voller planował zabić Hitlera, lecz trafili do starożytności. Znaleźli się w samym środku oblężenia Syrakuz w 212 roku p.n.e. Indiana nie chciał wracać do współczesności, w której jego małżeństwo z Marion rozpadło się po tym, jak na wojnie w Wietnamie zginął jego syn Mutt. Ostatecznie Helena nie dała się przekonać i uratowała życie ojcu chrzestnemu, który był poważnie ranny. W ostatniej scenie Jones jest otoczony przyjaciółmi w swoim domu. Pogodził się również z Marion (Karen Allen).

Reżyser James Mangold przyznał w wywiadzie dla Inverse, że nie wybrałby takiego zakończenia, gdyby nie rozważał również innych opcji. Wziął pod uwagę też to, w którym Voller miałby rację i wszyscy wylądowaliby w nazistowskich Niemczech. Wtedy w ostatnim akcie Indiana próbowałby udaremnić plan nazisty.

Im bardziej szkicowałem to w myślach, tym bardziej na końcu stawał się czymś w rodzaju filmu szpiegowskiego. Nie potrafiłem znaleźć sposobu, aby to emocjonalnie rezonowało.

Lucasfilm/Disney

Indiana chciał postać w tych czasach, ponieważ uważał, że nie miał po co wracać do domu.

Wydawało mi się to słuszne pod względem emocjonalnym, że pozbawiony złudzeń bohater może znaleźć się w tym cudownym, burzliwym momencie historii świata - po stracie syna i żony wyobrażał siebie pozostającego w tym miejscu, które najbardziej kochał i będącym wyobrażeniem tych światów.

Mangold chciał zagłębić się w to, co oznaczało dla Indiany spojrzenie wstecz na całe życie pełne żalu i straty oraz gotowości do pozostania w starożytności. Reżyser nie rozważał możliwości spełnienia tego pragnienia Jonesa oraz pozostawienia go na Sycylii, gdzie wyzdrowiałby i ponownie się ożenił.

Czułem, że musi wrócić do domu. Musiał uporządkować pewne rzeczy. Musiał przyznać się do tego, co przydarzyło się jemu i Marion oraz do ogromu samotności i rozczarowań, które miał w sobie z powodu brak umiejętności do życia razem.

fot. Disney

Filmowiec w wywiadzie dla Hollywood Reporter został zapytany dlaczego Helena tak naciskała Indianę, aby powrócić do 1969 roku. Mangold wyjaśnił:

Bo go kocha i potrzebuje ojca. Ona go potrzebuje. Jeśli film ma coś do przekazania, to jest to na najprostszym poziomie. Masz ojca, który stracił syna oraz córkę, która straciła ojca - oboje są zagubienie w świecie. Helena jest zagubiona przez cynizm, a Indy przez swego rodzaju złe samopoczucie i poczucie bycia przestarzałym. Jak dla mnie, desperacko potrzebują siebie nawzajem, mimo że walczą z sobą przez większą część filmu.

Dodał też, że nigdy odczuwał tego, że Helena jest pozbawiona serca. Uważał, że została zraniona przez Indy'ego, który zniknął z jej życia, gdy potrzebowała kogoś takiego, jak on. Indiana dostał szansę, aby na swój sposób stać się ponownie ojcem i żeby uporać się z żałobą po stracie syna.

Wraz ze scenarzystami Jezem Butterworthem, John-Henrym Butterworthem i Davidem Koeppem postanowili pokazać moc urządzenia, które przeniosło bohaterów do starożytności. To dobrze się łączyło z początkiem filmu, gdzie podczas wykładu Indiana wspominał o Archimedesie i jego wynalazkach, które pozwoliły na odparcie rzymskiej floty. Mangold dostrzegł w tym szansę, aby po tylu latach zajmowania się archeologią mógł stać się świadkiem tych historycznych wydarzeń.

Nagle znalazł się w samym środku tych wydarzeń. Pomyślałem też, że pokazuje nam to rodzaj zuchwałego zwrotu akcji, który moim zdaniem był podstawą tych filmów. W mojej głowie nie jest to bardziej szalone niż ghule wylatujące ze skrzyni i topiące ludzkie głowy czystą mocą mrocznych aniołów lub 700-letni rycerz przebywający w jaskini przez całą wieczność. To wszystko wykracza poza wszelkie prawa fizyki.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - plakaty i zdjęcia

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia