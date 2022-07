Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki - scenarzysta przyznał, że nie był zadowolony z pomysłu z kosmitami

fot. Paramount Pictures

Czwarta część przygód Indiany Jonesa, której pełny tytuł brzmi Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki nie przypadła do gustu fanom tego kultowego archeologa. Akcja filmu rozgrywała się w czasie zimnej wojny w 1957 roku, dokładnie 19 lat po wydarzeniach z produkcji Indiana Jones i ostatnia krucjata. Indy rzucił się w wir przygody, gdy dowiedział się o zaginionych trzynastu kryształowych czaszkach. Legenda głosiła, że zostały one wykonane przez kosmitów lub wysoko rozwiniętą cywilizację Majów. Nowa podróż doprowadziła go m.in. do Meksyku i dżungli w Peru, gdzie po piętach deptali mu sowieccy agenci.

To właśnie motyw kosmitów najbardziej nie spodobał się fanom produkcji, w którym główną rolę grał Harrison Ford. W podcaście dla Script Apart scenarzysta filmu - David Koepp - przyznał, że nigdy nie był zadowolony z pomysłu z kosmitami, który wymyślili reżyser produkcji Steven Spielberg i współtwórca George Lucas.

Kiedy się pojawiłem próbowałem przekonać [Spielberga i Lucasa] do zmiany – miałem inny pomysł. Nie chcieli tego zmienić. Nie twierdzę, że mój byłby lepszy. Pomijając małe rzeczy, których ludzie mogli nie polubić, bo były zbyt głupie lub nieistotne, właśnie to wywołało większy sprzeciw w filmie, bo fani mówili: "Nie czujemy, że kosmici powinni znaleźć się w filmie o Indianie Jonesie”.

fot. Lucasfilm

Harrison Ford powróci po raz ostatni do kultowej roli w jeszcze niezatytułowanej piątej części Indiany Jonesa. Reżyserem jest James Mangold (Logan), który również napisał scenariusz wraz z Jezem Butterworthem i Johnem-Henrym Butterworthem. Producentami są: Steven Spielberg, Frank Marshall (Jurassic World: Dominion) i Kathleen Kennedy (Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie).

Indiana Jones 5 - premiera 30 czerwca 2023 roku.