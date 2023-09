Infiltracja - studio chciało innego zakończenia? Tak twierdzi Martin Scorsese

fot. CNN Films // Film Rites (Po prostu życie)

Infiltracja to produkcja Martina Scorsese'a nagrodzona Oscarem w kategorii Najlepszy obraz filmowy. Film dał również pierwszą statuetkę reżyserowi za jego pracę. Jak się okazuje, Warner Bros. miał inną wizję na zakończenie niż reżyser, o czym powiedział on w rozmowie z GQ. Studio chciało mieć możliwość stworzenia kontynuacji.

Martin Scorsese o zakończeniu Infiltracji

Oto, co powiedział Scorsese o intencjach studia:

- To, czego chcieli, było franczyzą. Tu nie chodziło o kwestię moralną tego, czy człowiek żyje czy umiera.

Warner Bros miało żądać tego, aby jeden z głównych bohaterów przeżył - tajny policjant Leonarda DiCapria albo informator irlandzkiej mafii Matta Damona. Ostatecznie, zgodnie z decyzją reżysera, oboje zginęli. To spotkało się z pozytywną reakcją testowej widowni, ale studio było "zasmucone".

Scorsere kontynuował swoją wypowiedź, potępiając hollywoodzką obsesję na punkcie tworzenia franczyz.

- Niebezpieczeństwo polega na tym, co to robi z naszą kulturą. Będą teraz pokolenia, które zaczną uważać, że istnieją tylko takie filmy. Że na tym filmy mają polegać. Musimy zatem walczyć silniej. I to musi wyjść od samych twórców filmów.

Reżyser zachęcał innych artystów do wymyślenia nowych projektów, aby "uratować kino". Dodał także, że "produkowane treści" na wzór franczyzy tak naprawdę nie są kinem.