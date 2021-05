Infinite - pełny zwiastun filmu akcji. Widowisko od reżysera Bez litości

fot. materiały prasowe

Infinite to film akcji w klimacie science fiction luźno oparty na książce The Reincarnationist Papers autorstwa D. Erica Maikranza. Bohaterem jest Evan McCauley (Mark Wahlberg), mężczyzna ze schizofrenią, który sam się leczy, bo ma wciąż wspomnienia o miejscach, w których nigdy nie był. Gdy Evan jest bliski załamania nerwowego, spotyka organizację The Ininites, która pomaga mu odblokować odpowiedzi na pytania. Razem muszą powstrzymać zbuntowanego członka organizacji zwanego Bathurst (Chiwetel Ejiofor), który chce zniszczyć ludzkość.

W obsadzie są Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Liz Carr, Toby Jones i Dylan O’Brien. Za kamerą stoi Antoine Fuqua, znany z Dnia Próby i filmu akcji Bez litości.

Infinite - zwiastun

Infinite - premiera w USA w platformie streamingowej Paramount+ odbędzie się 10 czerwca 2021 roku. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądać dystrybucja w innych krajach. Można założyć, że w tym przypadku prawa kupi któraś z platform vod.