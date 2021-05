Fast & Furious Spy Racers: Rise of Sh1ft3r już oficjalnie. Oto zwiastun gry

fot. Bandai Namco

Kolejne plotki się potwierdziły. Tym razem mowa o grze Fast & Furious Spy Racers: Rise of Sh1ft3r, której tytuł jakiś czas temu wyciekł do sieci. Będzie to produkcj, na podstawie serialu animowanego Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci, który doczekał się już czterech sezonów na platformie Netflix. W tym nadchodzącym tytule na PC i konsole usłyszymy też głosy serialowych aktorów, wśród których znajdą się m.in. Tyler Posey, Renee Elise Goldsberry i Luke Youngblood.

Pod względem rozgrywki będziemy mieli tu do czynienia z wyścigami, które zabiorą graczy do pięciu lokacji, w tym do Los Angeles, Rio i na Saharę. Rise of Sh1ft3r zaoferuje zarówno możliwość zabawy solo, dla dwóch osób na podzielonym ekranie oraz dla sześciu graczy w trybach sieciowych.

Fast & Furious Spy Racers: Rise of Sh1ft3r zadebiutuje w listopadzie 2021 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.