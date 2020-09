Injustice: Year Zero - Joker w komiksach opętał Zieloną Latarnię. Skończyło się to krwawo

DC

W komiksowej serii Injustice: Year Zero, która dzieje się przed wydarzeniami z gry wideo Injustice: Gods Among Us z 2013 roku Joker dzięki amuletowi Apophisa zyskuje niemal boskie moce. W zeszycie Injustice: Year Zero # 6 antagonista postanowił opętać oryginalną Zieloną Latarnię, Alana Scotta, aby dostać się do siedziby Justice Society of America. Na miejscu Joker zakrada się do komputera, aby odkryć prawdziwe tożsamości i adresy członków JSA, ponieważ nie mogąc dorwać Ligi postanawia gnębić członków drugiej drużyny herosów. Tak zdobywa dane Black Canary, Amazing Mana oraz Wildcata.

Injustice: Year Zero #6

W działaniach przeszkadza mu Sandman. Ostatecznie Joker zabija bohatera, po czym odlatuje z ciałem, żeby się go pozbyć. Jednak złoczyńca zapomniał, że Zielona Latarnia musi co 24 godziny ładować swój pierścień. W ten sposób, gdy moc przestaje działać Joker w ciele Alana runął na ziemię, co krwawo skończyło się dla herosa.