To [SPOILER] założył nową zbroję Batmana. Co powiecie na Alfreda w wersji zombie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W komiksach DC trwa obecnie wydarzenie The Joker War, w ramach którego Książę Zbrodni najpierw przejął cały majątek i arsenał broni Batmana, by później prowadzić z nim wielopoziomową wojnę, odciskającą coraz większe piętno na Gotham City. Choć Mroczny Rycerz musiał wcześniej mierzyć się z wszystkimi konsekwencjami działania wstrzykniętej mu przez Punchline trucizny, w zeszycie Batman #99 wraz ze swoimi sojusznikami w końcu ruszył do kontrataku.

Tytułowy heros udał się w tej opowieści do Ace Chemicals - wiedział bowiem, że tutaj czeka na niego sam Joker. Ku jego zaskoczeniu antagonista w trakcie spotkania miał jednak na sobie znaną już z poprzednich odsłon serii, lśniącą na niebiesko zbroję Batmana. Przypomnijmy, że wcześniej pojawiła się ona jedynie w sekwencji marzeń sennych Zamaskowanego Krzyżowca.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Jak informowaliśmy wcześniej, Książę Zbrodni korzysta ze specjalnej technologii pozwalającej mu ożywiać ciała umarłych - z armią powstałych w ten sposób zombie Batman zmierzył się w kinie Monarch, przed którym w przeszłości zamordowano jego rodziców.

Ta sama horda, napędzana w dodatku gazem rozweselającym, przemieszcza się po ulicach Gotham, destabilizując całe miasto. Teraz okazało się, że jednym z zombie jest sam Alfred; amerykańskie portale popkulturowe zastanawiają się więc, czy takie potraktowanie kamerdynera może zaważyć na tym, iż Mroczny Rycerz w końcu odbierze Jokerowi życie.

Zobaczcie plansze: