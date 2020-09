X-Men – poznajcie żonę Apocalypse’a. Nieśmiertelni mutanci jednak stracili życie?

Marvel

Nowe komiksy Marvela z serii X-Men wprowadziły Genesis, dawno zaginioną żonę potężnego Apocalypse'a. Wkrótce rozpocznie się pierwsze duże wydarzenie z nowego cyklu o mutantach. Zostało one zatytułowane X of Swords. W zeszytach Excalibur #12 i X-Men #12 Apocalypse otwiera portal do odległej krainy. Tutaj dowiadujemy się, że Pierwsi Jeźdźcy Apocalypse'a to tak naprawdę dzieci mutanta. Otóż złoczyńca poświęcił ich wysyłając przez portal, aby toczyły wieczną wojnę z siłami krainy Amenth. W taki sposób poświęcił również swoją żonę. Najwyraźniej jednak Genesis i Pierwsi Jeźdźcy założyli zmutowaną społeczność na Amenth i stali się legendą dzięki walce z demonicznymi armiami. Przez 20 lat prowadziła ona udaną kampanię wojenną, jednak ostatecznie została pokonana. Wobec tego Genesis zdecydowała się wyzwać władcę Amenthu, Annihilation na pojedynek. Po tym została uznana za zmarłą.

We wspomnianych komiksach również spotykamy grupę Externals, nieśmiertelnych mutantów, którymi są Selene, Crule, Gideon, Saul, Candra, Nicodemus i Absolom. Apocalypse spotyka się ze swoimi pobratymcami i zdradza im plan otwarcia portalu do odległej krainy, poświęcając do tego część swojej energii życiowej. Mutant wraz z Selene i Gideonem, którzy byli częścią jego planu, odwraca się od reszty nieśmiertelnych i z nieoczekiwaną pomocą Rictora, grupa jest w stanie zniszczyć pozostałą czwórkę Externals i wydobyć ich energię życiową, aby otworzyć bramę do innego świata, w ten sposób pozornie kończąc ich naturalny cykl zmartwychwstania, chociaż być może zostaną oni przywróceni do życia przez proces Krakoan. Jednak bardziej prawdopodobne wydaje się, że nieśmiertelni mutanci w końcu zostali zabici.