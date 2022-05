Intel otworzył wirtualne muzeum prezentujące ponad 50 lat historii innowacji

Muzeum Intela zostało otwarte w 1983 r., aby zapewnić dokładne udokumentowanie historii firmy. Jak twierdzi producent układów scalonych, Intel to jedyna firma technologiczna w Dolinie Krzemowej, która ma publiczne muzeum poświęcone historii i technologii opracowanej przez nią w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Historyk Intela, Liz Jones, powiedziała, że pomysł stworzenia cyfrowej wersji muzeum istniał od lat. „Idealnie byłoby, gdybyś nie musiał fizycznie odwiedzać naszej siedziby, aby doświadczyć wszystkiego, co muzeum ma do zaoferowania” – powiedziała Jones.

Firma Intel ogłosiła otwarcie swego nowego wirtualnego muzeum z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat znaczenia wymiany kulturalnej oraz promowanie współpracy i pokoju między narodami. Ustanowiony w 1977 roku Międzynarodowy Dzień Muzeów jest obchodzony 18 maja lub w jego okolicach – w tym roku w Polsce organizowana z tej okazji Noc Muzeów przypadła na sobotę 14 maja.

Zainteresowani mogą przejść się po podłodze wirtualnego muzeum na stronie muzeum firmy Intel. Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z Google Street View, z pewnością poczujecie się jak w domu obsługując ten interfejs. Z kolei zamknięte obecnie z powodu pandemii realne muzeum Intela, które odwiedzało średnio około 85 000 osób rocznie, może zostać ponownie otwarte już w lipcu. Cyfrowe zwiedzanie jest bezpłatne, a bilet do Kalifornii trochę kosztuje.