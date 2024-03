Iron Fist - Finn Jones powróci do roli? Jego post na Instagramie rozgrzał spekulacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Aktor Finn Jones grał tytułową rolę w serialu Iron Fist, za którą był bardzo krytykowany. Teraz wrzucił na Insta Story zdjęcie torby podróżnej z rzeczami przygotowanymi do zapakowania. Tam też ludzie zauważyli, że ma komiks Power Man and Iron Fist - widać, że to wersja kolekcjonerska i raczej nie do czytania.

Wszyscy założyli więc, że może aktor chce zasugerować tym, że ponownie go zobaczymy go w roli Danny'ego Randa. Spekuluje się, że może w Daredevil: Born Again (prace na planie trwają), ale poza tym nie ma żadnych konkretów. Jednakże jako że wszystkie seriale Netlflixa oparte na komiksach są częścią MCU, być może Marvel Studios chce wykorzystać Danny'ego Randa w jakiejś formie.

https://twitter.com/CoveredGeekly/status/1773513040605909002

Iron Fist w MCU

Według plotek w Shang-Chi 2 mamy poznać drugą wersję Iron Fista z komiksów. Jednakże skoro Danny Rand jest częścią MCU, to nawet pomimo niechęci widzów po tym, jak jego serial został fatalnie odebrany, być może jakąś rolę będzie mieć jeszcze do odegrania.

Jednakże zdjęcie Finna Jonesa może być równie dobrze trollowaniem fanów. Ma tam też książkę Niekończąca się opowieść, więc równie dobrze można powiedzieć, że zagra w filmie, który niedawno został ogłoszony. Tak jednak działają fani - z pozoru nic może rozgrzać dyskusję do czerwoności.

Nie ma żadnych przecieków ani plotek o tym, że Marvel Studios jest w jakimś stopniu zainteresowane tym Iron Fistem.