Marvel chce postawić na kobietę w roli Iron Fista, a Danny Rand tylko z drugoplanową rolą?

Wygląda na to, że Marvel ma już wstępne plany na kontynuację historii Iron Fista w MCU - o takim obrocie spraw donosi ceniony scooper Daniel Richtman. Ujawnia on, że szykowany jest tajemniczy projekt, w którym tytułową postacią będzie kobieta, a Danny Rand pojawi się na ekranie jedynie w roli drugoplanowej. Co więcej, nie jest wykluczone, że serial koniec końców zadebiutuje wyłącznie jako animacja.

Choć takie podejście może być dla niektórych odbiorców zaskakujące, w rzeczywistości byłoby ono zgodne z wydarzeniami, które widzieliśmy w finale 2. sezonu netfliksowego serialu Iron Fist; przypomnijmy, że od kilku tygodni jest on oficjalnie uznawany za część Kinowego Uniwersum Marvela. To właśnie wtedy nową Żelazną Pięścią została Colleen Wing, a Danny Rand opuścił Nowy Jork, aby odnaleźć Orsona Randalla.

Już po premierze Iron Fista na Netfliksie w sieci pojawiło się wiele głosów krytykujących sposób ukazania Żelaznej Pięści na ekranie. Musiał się z nimi zmierzyć nie tylko portretujący protagonistę Finn Jones, ale i sami twórcy - niektórym komentującym nie spodobało się, że Iron Fist w wersji białego mężczyzny wpisywał się w stereotyp "białego zbawiciela", co samo w sobie mogło być "niewłaściwe" z kulturowego punktu widzenia.

