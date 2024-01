Istoty fantastyczne - nowy spot. Co za obsada! Ryan Reynolds, John Krasinski i Steve Carell

Fot. Paramount Pictures

Paramount Pictures opublikowało nową zapowiedź filmu Istoty fantastyczne. Produkcja opowiada o młodej dziewczynie, która przechodząc przez trudny okres w życiu, zaczyna znów widzieć swoich wymyślonych przyjaciół z dzieciństwa. W obsadzie są między innymi Ryan Reynolds, który w poniższym spocie wyznaje do kamery, że wciąż ma jednego wyimaginowanego kompana, a także John Krasinski, który najwyraźniej nim jest. "Szkoda, że też nie możecie go zobaczyć" - kwituje gwiazda Deadpoola.

Istoty fantastyczne - nowy spot

Istoty fantastyczne - reżyseria, obsada, fabuła

Istoty fantastyczne zostały napisane i wyreżyserowane przez Johna Krasinskiego, którego możecie znać z Biura i Cichego miejsca.

Główną rolę zagra Cailey Fleming, która wcieli się w małą dziewczynkę, odkrywającą, że widzi wymyślonych przyjaciół - swoich i wszystkich innych ludzi. W obsadzie są także Ryan Reynolds, John Krasinski, Steve Carell i Phoebe Waller-Bridge, choć ostatnia dwójka tylko użycza głosu fantastycznym kompanom.

Reynolds opisał produkcję jako "film aktorski Pixara", za to Krasinski zdradził portalowi EW, że poczuł potrzebę, by nakręcić coś dla swoich dzieci, skoro nie obejrzą Cichego miejsca w ciągu najbliższych kilku lat, ponieważ to horror.