It Ends With Us - autorka książki broni castingu Blake Lively. Wzięła winę na siebie

fot. Roland Neveu - © 2017 - Dimension Films

It Ends With Us to powieść romantyczna autorstwa Collen Hoover, która została wydana w 2016 roku. Obecnie powstaje filmowa adaptacja tego tytułu w reżyserii Justina Baldoniego, opowiadająca o kobiecie o imieniu Lily, która przeprowadza się do Bostonu, aby otworzyć kwiaciarnię. Tam zakochuje się w młodym neurochirurgu. Jej związek z Rylem wydaje się idealny, ale prawda jest zupełnie inna i przynosi tylko cierpienie.

W głównych rolach występują Blake Lively i Justin Baldoni, który napisał również scenariusz do filmu. Ich casting spotkał się z dużym sprzeciwem ze strony fanów książki, ponieważ główni bohaterowie powinni mieć nieco ponad 20 lat, a aktorzy mają odpowiednio 35 i 39 lat. Collen Hoover wyjaśniła, że na potrzeby tej produkcji specjalnie wybrano starszą obsadę. W wywiadzie dla gazety Today przyznała, że to ona popełniła błąd podczas pisania książki.

Kiedy pisałam It Ends With Us, gatunek New Adult był bardzo popularny. Pisało się o postaciach w wieku studenckim. Do tego się zobowiązałam. Sprawiłam, że Lily była bardzo młoda. Nie wiedziałam, że neurochirurdzy chodzą do szkoły przez 50 lat. Nie ma dwudziestokilkuletniego neurochirurga. Kiedy zaczęliśmy pracować nad filmem pomyślałam, że musimy ich postarzeć, bo to sknociłam. Więc to moja wina.

Zdjęcia do filmu zaczęły się w maju w New Jersey, ale prace zostały wstrzymane nad produkcją ze względu na strajk scenarzystów.