Aktor o nowym Karate Kid. Zapowiada mały związek z Cobra Kai

Przed widzami trzy części finałowego sezonu Cobra Kai oraz nowy kinowy film The Karate Kid. W obu produkcjach Ralph Macchio nadal gra Daniela LaRusso, czyli ikonę serii. Jako że pierwsza część 6. sezonu jest już promowana, portal Collider.com zapytał go o kinową produkcję.

Cobra Kai powiązane z Karate Kid?

Ralph Macchio przyznał, że nie może w szczegółach mówić o filmie, ale podkreślił, że dla niego zawsze jest ważne, by być wiernym i prawdziwym temu, kim jest LaRusso. Tak do tego podchodził przy pierwszej produkcji, tak robił to w serialu i tak robi to przy nowym filmie. To też pozwoliło mu zbudować pewne powiązania z 6. sezonem Cobra Kai.

- Udało mi się znaleźć określone rzeczy z szóstego sezonu, które są odniesieniem mającym sens. Jeśli wszystko oglądałeś... ale to też nie było tworzenie tego specjalnie pod takie osoby. Chodzi o to, że te rzeczy z serialu pomagają umotywować jego decyzje w filmie i mam nadzieję, że fani to dostrzegą i docenią.

W rozmowie z tym samym portalem Josh Heald, jeden z showrunnerów przyznał, że dostali jedną z pierwszych wersji scenariusza filmu z prośbą o uwagi. Aby pomóc kolegom z kinowej części uniwersum, udzielili im stosownych rad i sugestii. Podkreśla jednak, że to nie zmieniło ich planów i serial kończą w taki sposób, w jaki zawsze chcieli.

Nadal nie wiadomo, jak fabularnie twórcy chcą powiązać Daniela LaRusso z filmów i seriali z Jackiem Chanem, którego bohater był w centrum projektu będącego jednak remakiem oryginału.

Premiera kinowej produkcji 30 maja 2025 roku. Pierwsza część finału Cobra Kai już 18 lipca.