Jak Liga Sprawiedliwości straciła Ziemię w Death Metal? To była rzeź...

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku zadebiutował oficjalny przewodnik po cieszącej się dużą popularnością serii Dark Nights: Death Metal. We wchodzącej w jego skład opowieści zatytułowanej The Fall of Earth ujawniono, w jaki sposób Liga Sprawiedliwości przegrała bitwę o Ziemię, w konsekwencji tracąc kontrolę nad całym uniwersum DC.

Z opowieści tej dowiadujemy się, że Lex Luthor został ostatecznie zastąpiony przez Batmana, Który się Śmieje w roli prawej ręki dążącej do podbicia całego uniwersum bogini Perpetui. Gdy Liga Sprawiedliwości ruszyła do boju z tą ostatnią, nasza planeta straciła swoich najpotężniejszych obrońców. To właśnie wtedy Batman, Który się Śmieje przypuścił atak na Ziemię, stając na czele armii, w której znajdowały się najbardziej złowrogie wersje Mrocznego Rycerza z różnych zakątków multiświata.

Na naszej planecie doszło do serii potyczek, w których superbohaterowie zostali kompletnie zaskoczeni przez antagonistów. Już w ramach pierwszej z nich Doktor Arkham zmierzył się z Firestormem i Kapitanem Atomem, spychając rywali w stronę zachodniego wybrzeża USA. Do batalii przyłączył się ostatecznie Batman, Który się Śmieje - atak na Atoma doprowadził nie tylko do śmierci herosa, ale również do potężnej eksplozji, która zmiotła z powierzchni ziemi zachodnie wybrzeże i zagroziła ocalałym mieszkańcom Stanów Zjednoczonych.

W tym samym czasie zawiązały się inne bitwy. Bat-Mage napadł na Temiskirę, by później, przywołując armię demonów, pokonać m.in. Amazonki i Mroczną Ligę Sprawiedliwości. Darkfather i jego armia pararobinów (wersja parademonów, do złudzenia przypominająca Cudownego Chłopca) zmierzyli się z Tytanami, natomiast Bathomet zmiażdżył na morzu Suicide Squad.

Po powrocie Ligi Sprawiedliwości na naszą planetę ta ostatnia była już opanowana przez mrok. Armia złowrogich Batmanów nadal jednak nie odpuszczała - Marsjański Łowca Ludzi, Hawkman i Zielona Latarnia zostali zaatakowani przez oddział mający zrównoważyć ich siły, a sam Batman musiał poddać Gotham City najeźdźcy; z miasta zdołał uciec przy pomocy Flasha. Z kolei Superman postanowił w pojedynkę rozprawić się z Darfatherem, ostatecznie przegrywając i zostając uwięzionym.

W ten sposób Batman, Który się Śmieje został władcą opustoszałej planety. Herosi, którzy pozostali przy życiu - Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn i Potwór z Bagien, zostali zmuszeni do dołączenia do utworzonego przez antagonistę rządu. Złoczyńca ostatecznie wykorzystał moc Perpetui, aby przeobrazić nasz świat w metalowe uniwersum; na początku serii jedynie Batman i Flash nie znajdowali się w orbicie jego wpływów.