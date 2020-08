To mógł być najważniejszy komiks w historii. DC opublikuje zarys legendarnej pracy Moore'a

DC

W grudniu na amerykańskim rynku zadebiutuje album DC Through the '80s: The End of Eras. W skład tej liczącej 520 stron pozycji wejdą zeszyty Action Comics #583, Detective Comics #500, The Flash #296-298, Jonah Hex #54-55, Superman #423, House of Mystery #286, #290, #294-295, #300, #308, #321, Warlord #42, Wonder Woman #311-312, The Brave and the Bold #200, Weird War Tales #93, Time Warp #2-3, G.I. Combat #288, Blackhawk #258, DC Comics Presents Annual #1, Super Friends #36, Sgt. Rock #345, #347, #368 i #387, legendarne Superman: Co się stało z człowiekiem jutra? i wiele innych historii i esejów, kluczowych dla zrozumienia tego, czym było DC lat 80. XX wieku.

Tom stanie się dla fanów nie lada gratką także z innego powodu; znajdzie się w nim bowiem propozycja wydawnicza Alana Moore'a do ostatecznie niezrealizowanej opowieści Twilight of the Superheroes. Miłośnicy trykociarzy od lat wymieniają się informacjami na temat tego, jak mogła wyglądać ta historia - w sieci do dziś krążą najistotniejsze elementy jej scenariusza. Legendarny artysta przedstawił swój pomysł na serię w 1987 roku; z jednej strony inspiracją dla jej powstania powinien być komiks Powrót Mrocznego Rycerza, z drugiej zaś miała ona stanowić rewolucję dla uniwersum DC po wydarzeniach ukazanych w Kryzysie na Nieskończonych Ziemiach.

Moore chciał w swojej opowieści zastanowić się nad tym, czym właściwie jest "koniec" w świecie superbohaterów. I tak akcja rozgrywała się w odległej przyszłości, w której dynastie herosów, nazywane "Rodami", ostatecznie starły się ze sobą. W gigantycznej batalii mieli wziąć udział bohaterowie w swojej młodszej i starszej wersji, złoczyńcy i zamieszkujący Ziemię kosmici. Inną z inspiracji na tym polu stał się oczywiście znany z nordyckiej mitologii Ragnarok.

Choć brytyjski scenarzysta przedstawił również pomysł na kampanię marketingową cyklu, DC w międzyczasie renegocjowało jego kontrakt, a przy okazji dało do zrozumienia, że przyszłość serii Strażnicy i V jak Vendetta jest niepewna - Moore postanowił zerwać współpracę z wydawnictwem, przez co Twilight of the Superheroes nie został zrealizowany. Warto jednak zaznaczyć, że to właśnie tą historią inspirowali się twórcy serii Przyjdź Królestwo czy przygód Supermana i Wonder Woman w erze New 52.

Twilight of the Superheroes - propozycja okładki