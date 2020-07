Jak stworzyć najlepszy popkulturowy mural w historii? Doradza maestro Alex Ross [WIDEO]

Marvel/YouTube

Kilka dni temu informowaliśmy Was, że legendarny artysta Alex Ross, twórca warstwy graficznej do takich dzieł jak Sprawiedliwość, Przyjdź Królestwo czy Marvels, przygotował dla Domu Pomysłów okładki alternatywne do komiksów, które trafią na amerykański rynek we wrześniu i w październiku - chodzi tu o prace, które promuje się pod szyldem Timeless Heroes.

Na materiałach utrzymanych w charakterystycznym, hiperrealistycznym stylu rysownika pojawiają się m.in. Thor, Spider-Man, Wolverine, Daredevil, Iron Man, członkowie Fantastycznej Czwórki i wielu innych superbohaterów. Teraz Ross postanowił zestawić ich ze sobą w ramach jednego materiału, tworząc tym samym jeden z najlepszych murali, jakie widziała popkultura w swojej długiej historii.

W zamieszczonym już w sieci wideo artysta tłumaczy, że tak skonstruowana praca w jego ocenie trafi do siedziby Marvela; rysownik starał się również "tworzyć poczucie przebywania z prawdziwymi postaciami". Oceńcie sami:

Zobaczcie również, jak prezentują się poszczególne materiały z osobna:

Marvel - Timeless Heroes