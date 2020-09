Jake Gyllenhaal i Denis Villeneuve szykują kolejny, wspólny projekt

Źródło: materiały prasowe

Jake Gyllenhaal był gościem podcastu operatora, Rogera Deakinsa Team Deakins podcast. W czasie rozmowy aktor ujawnił, że pracuje nad nowym, tajemniczym projektem ze wspólnym, dobrym znajomym obydwu panów, nominowanym do Oscara reżyserem, Denisem Villeneuve'em. Nie zdradził żadnych szczegółów produkcji, jednak można mieć pewne przypuszczenia co do tego. Otóż dla przypomnienia w 2016 roku pojawiła się informacja, że Villeneuve i Gyllenhaal przygotowują adaptację bestsellerowej powieści Jo Nesbo pod tytułem Syn. Być może zatem panowie powrócili do tego projektu. Wcześniej aktor i reżyser mieli okazję już dwukrotnie ze sobą pracować przy filmach Labirynt i Wróg.

Źródło: Focus Features

Oto opis fabuły literackiego oryginału Syna zamieszczony przez dystrybutora:

Sonny Lofthus odsiaduje wyrok w najlepiej strzeżonym więzieniu Oslo. Jest znany z cierpliwego wysłuchiwania zwierzeń współwięźniów. Chodzą pogłoski, że przyznaje się do zbrodni popełnionych przez innych. W kłopoty z prawem popadł po śmierci ojca policjanta. Pewnego dnia jeden z więźniów opowiada Sonny’emu historię, która tragiczne odejście jego ojca przedstawia w zupełnie nowym świetle. Lofthus zaczyna dążyć do odkrycia prawdy.