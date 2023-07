James Gunn nie widział podobno problemu w tym, że nowy Superman przypomina Henry'ego Cavilla

Materiały prasowe

James Gunn, jeden z dwóch szefów nowego DCU powiedział po raz kolejny, że na ten moment kolejna część Legionu Samobójców nie jest brana pod uwagę. W programie Inside of You z Michaelem Rosenbaumem, twórca omówił plany rebrandingu DCU.

Gunn potwierdził w rozmowie, że jego uwaga skupiona będzie w przyszłości na serialu Waller z udziałem Violi Davis i 2. sezonie Peacemakera dla platformy Max, po zakończeniu pracy nad filmem Superman: Legacy. Jeśli jednak chodzi o trzecią część Suicide Squad, Gunn powiedział stanowcze "nie".

Przypomnijmy, że Legion samobójców: The Suicide Squad z 2021 roku to pierwszy projekt Jamesa Gunna dla jeszcze DCEU, a następnym był serial Peacemaker. Potem zostali razem z Peterem Safranem nowymi szefami DCU i otwarciem dla nowego uniwersum będzie film Superman: Legacy według scenariusza i reżyserii samego Gunna.

Fot. Materiały prasowe

Superman: Legacy - David Corenswet zbyt podobny do Cavilla?

Po ogłoszeniu Davida Corensweta w roli Supermana w filmie Superman: Legacy, wielu fanów ucieszyło się na ten casting nie tylko ze względu na umiejętności aktora, ale też duże znaczenie miała aparycja aktora. Wielu zauważyło zresztą, że jest niesamowicie podobny do Henry'ego Cavilla, a zatem poprzedniego odtwórcy roli Człowieka ze Stali. DC Studios podobno nie miało problemu z tym, że jest tak mocne podobieństwo.

Według Above the Line, wewnętrzne źródła twierdziły, że chociaż istniały pewne obawy, że Corenswet wygląda zbyt podobnie do Cavilla, współzałożyciel DC Studios James Gunn nie miał z tym problemu. Możemy zatem zakładać, że aktor po prostu wypadł najlepiej na castingu. Lois Lane została natomiast Rachel Brosnahan.

Zobacz także:

Światową premierę filmu zaplanowano na 11 lipca 2025 roku.